يبحث المواطنون على موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020 ، على مؤشر البحث جوجل، وتدعم الحكومة المصرية المواطنين الذين يستحقون الدعم في قرار إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين، لرفع العبء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وفقرًا، ويوفر موقع دعم مصر للمواطنين طريقة بسيطة لتسجيل المواليد الجدد 2020.





وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق بأنه سيتم إضافة حوالى مليون مولود جديد على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا، فيما يجب على المواطنين تحديث بطاقات التموين لإضافة المولودين وحذف المتوفون أو المتزوجون، حرصًا على توصيل الدعم لكافة المواطنين الذين يستحقون الدعم من الدولة، وتشدد وزارة التموين على رقابة بطاقات التموين حتى وصول الدعم لمستحقيه.

موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020

خطوات إضافة المواليد 2020

تسجيل المواليد بمكتب التموين





يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوجه باستمرار الحكومة بمساندة المواطن البسيط الذي يستحق الدعم.





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