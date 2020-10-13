موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:11 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020 ، على مؤشر البحث جوجل، وتدعم الحكومة المصرية المواطنين الذين يستحقون الدعم في قرار إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين، لرفع العبء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وفقرًا، ويوفر موقع دعم مصر للمواطنين طريقة بسيطة لتسجيل المواليد الجدد 2020.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق بأنه سيتم إضافة حوالى مليون مولود جديد على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا، فيما يجب على المواطنين تحديث بطاقات التموين لإضافة المولودين وحذف المتوفون أو المتزوجون، حرصًا على توصيل الدعم لكافة المواطنين الذين يستحقون الدعم من الدولة، وتشدد وزارة التموين على رقابة بطاقات التموين حتى وصول الدعم لمستحقيه.
موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020تعد بطاقات التموين من أهم الأشياء في حياة المواطنين المصريين البسطاء، وتنشر «الدستور» الرابط الإلكتروني لموقع دعم مصر لإضافة المواليد2020، الذي يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية وهو https:www.tamwin.com.eg.
خطوات إضافة المواليد 2020يقوم المواطن المصري بالدخول على الموقع الإلكتروني لدعم مصر بهدف إضافة المواليد 2020، ولتسجيل إضافة المواليد يجب على المواطن بأن يتبع الأتي:
- يقوم المواطن باختيار المحافظة.
- تسجيل رقم البطاقة التموينية.
- تحديد الإدارة التموينية.
- مكتب التموين التابع لها المواطن، المكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.
- اسم مقدم السلعة التموينية.
- تسجيل البيانات بشكل صحيح، والضغط على إرسال.
تسجيل المواليد بمكتب التموينيمكن للمواطن المصري تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين عن طريق مكتب التموين التابع له أو الدخول على الموقع الإلكتروني بالطريقة السالف ذكرها، ويجب على المواطنين الذين يرغبون في تسجيل أرقام المحمول من خلال موقع دعم مصر، بأن يكون الرقم مسجل بإسم صاحب البطاقة حتى يتمتع بكافة الخدمات الالكترونية، ويأتي الدعم التمويني من قبل الدولة لمساندة المواطن المصري في تحقيق أبسط سبل الحياه المعيشية التي توفرها الدولة المصرية.
يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوجه باستمرار الحكومة بمساندة المواطن البسيط الذي يستحق الدعم.
قد يهمك أيضا: