كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:30 م
الدستورطباعة
يقدم "الدستور" كيفية تسجيل أرقام الموبايل في البطاقات عن طريق رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل حيث وضعت وزارة التموين آليات لعملية التحديث بعد فتح رابط موقع دعم مصر، بشرط أن يكون الرقم المسجل تابع لأحد الأفراد المستفيدة من البطاقة وأن يكون مسجل بنفس الاسم في شركة المحمول التابع لها.
- الخطوة الأولى: يدخل صاحب بطاقة التموين على موقع دعم مصر على الرابط التالي: www.tamwin.com.eg.
- الخطوة الثانية: يقوم صاحب البطاقة بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.
- الخطوة الثالثة: يدخل صاحب البطاقة على الموقع وذلك لمن يظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة.
- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة "سجل موبايلك".
- الخطوة الخامسة:- إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.
-الخطوة السادسة: كتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.
كيفية تحويل بطاقة التموين من مكتب لآخر:
أن يتوجه المواطن الراغب في التحويل من مكتب تموين لآخر ويقوم بتحرير نموذج أداء خدمة وتحديد الخدمة المطلوبة "المكتب المراد التحويل إليه"ويرفق معه المستندات الآتية:
- البطاقة الذكية.
- المستند الدال على تغيير عنوان السكن.
ويقوم مكتب التموين المحول منه بالاستعلام عن بيانات المواطن من قاعدة البيانات وكذلك مراجعة نموذج الخدمة والمرفقات ويتم اعتماد النموذج وإرساله إلى مكتب التموين المحول إليه.
وتتابع الشركة المنفذة حركة خصم البطاقة على النظام وإرسال البطاقة والمرفقات إلى مكتب التموين المحول إليه.
شروط الحصول على الخدمات التموينية:
- تسجيل المواطن رقم هاتفه الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل بإسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.
- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.
- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.
موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايلكشفت وزارة التموين للمواطنين عن خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بها عن طريق الهاتف المحمول في 6 خطوات فقط علي النحو التالي:
- الخطوة الأولى: يدخل صاحب بطاقة التموين على موقع دعم مصر على الرابط التالي: www.tamwin.com.eg.
- الخطوة الثانية: يقوم صاحب البطاقة بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.
- الخطوة الثالثة: يدخل صاحب البطاقة على الموقع وذلك لمن يظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة.
- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة "سجل موبايلك".
- الخطوة الخامسة:- إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.
-الخطوة السادسة: كتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.
كيفية تحويل بطاقة التموين من مكتب لآخر:
أن يتوجه المواطن الراغب في التحويل من مكتب تموين لآخر ويقوم بتحرير نموذج أداء خدمة وتحديد الخدمة المطلوبة "المكتب المراد التحويل إليه"ويرفق معه المستندات الآتية:
- البطاقة الذكية.
- المستند الدال على تغيير عنوان السكن.
ويقوم مكتب التموين المحول منه بالاستعلام عن بيانات المواطن من قاعدة البيانات وكذلك مراجعة نموذج الخدمة والمرفقات ويتم اعتماد النموذج وإرساله إلى مكتب التموين المحول إليه.
وتتابع الشركة المنفذة حركة خصم البطاقة على النظام وإرسال البطاقة والمرفقات إلى مكتب التموين المحول إليه.
شروط الحصول على الخدمات التموينية:
- تسجيل المواطن رقم هاتفه الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل بإسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.
- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.
- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.
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