«إيكاثمريني»: تركيا تثير الاضطرابات لكسر عزلتها

قالت صحيفة «إيكاثمريني» اليونانية، إن الرئيس التركي رجب أردوغان يعمل على إثارة الاضطرابات في مناطق واسعة، حيث يسعى للضغط على أوروبا من أجل التصالح مع أنقرة وإخراجها من عزلتها.وأوضحت الصحيفة، في تقرير اليوم، أن اليونان تواجه أزمة فيروس كورونا كما يعاني الاقتصاد نتيجة لوضع الوباء، ومع ذلك تواجه اليونان مشكلة أخرى وهي جارتها تركيا، وسيكون من الصعب التعامل معها إذا لم يرغب الطرف الآخر في التوصل إلى حل.وأشارت "إيكاثمريني" إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي توصلت في وقت سابق من هذا الشهر إلى بعض القرارات، ومنذ ذلك الوقت واليونان تترقب استئناف المحادثات مع تركيا حول تسوية الخلافات المتعلقة بالمناطق البحرية.وأعربت تركيا باستمرار عن انزعاجها من خلال تصريحات وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، ولكن بشكل رئيسي من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي، كما أنها تتباطأ في استئناف المحادثات الاستكشافية، بينما يواصل شريك أردوغان وزعيم القوميين المتطرفين دولت بهجلي توجيه التهديدات ضد اليونان.وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن أنقرة سحبت في وقت سابق سفينة المسح "يافوز" من عملياتها في الجرف القاري لقبرص، لكنها أثارت ضجة حول فتح منطقة شاطئ فاروشا في فاماغوستا القبرصية، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، لأنها اتخذت هذه الخطوة قبل الانتخابات في شمال قبرص الذي تحتله تركيا وتهدف إلى تعزيز شعبية مرشح أردوغان المفضل، اليميني إرسين تتار، ضد المعتدل مصطفى أكينجي، ما يعني أن تركيا تُظهر أيضًا رغبتها في الحفاظ على الاحتلال راسخًا بشمال قبرص.وقالت "إيكاثمريني" إنه خلال لقاء مرتقب بين أردوغان مع ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو، أكد له الأخير أن شراء تركيا منظومة الصواريخ S-400 من روسيا أمر غير مقبول من قبل الحلف، لكن في اليوم التالي بعد ذلك الاجتماع، نقلت تركيا جزءًا من النظام إلى منطقة سينوب على البحر الأسود للاختبار، إما لإظهار الاستقلال أو للإشارة إلى أنها ستحول النظام ضد روسيا ذاتها.وأضافت: "من الواضح أن تركيا شجعت أيضًا حليفتها أذربيجان على مهاجمة ناغورنو كاراباخ التي يسيطر عليها الأرمن، مما خلق جيبًا جديدًا من الاضطرابات في القوقاز".وأكدت الصحيفة أنه قد لا تكون هناك استنتاجات سهلة يمكن استخلاصها من كل هذه التطورات، لكن لا شك في أنها مرتبطة ببعضها البعض ويجب وقف تركيا من القيام بمثل هذه التصرفات.