السودان: اتفاقيات تعاون زراعى مع جنوب السودان

دعا وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني المكلف الدكتور عبدالقادر تركاوي، إلى أهمية التنسيق بين السودان وجنوب السودان، والعمل على تفعيل الاتفاقيات في مجال التعاون الزراعي.والتقى تركاوي اليوم الثلاثاء، مع وفد من دولة جنوب السودان برئاسة جوزفين جوزيف لاقو، وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بدولة جنوب السودان.وأكد تركاوي عمق ومتانة العلاقات بين السودان وجنوب السودان، وأهمية تبادل الخبرات في المجال الزراعي.وأشار إلى أن السودان به عدد من المشاريع الزراعية الحكومية والخاصة والعديد من الفرص الاستثمارية.من جانبها، قالت جوزفين لاقو وزيرة الزراعة بجنوب السودان، إن بلادها تسعى لتقوية العلاقة مع السودان، وتتطلع لنقل تجارب السودان الزراعية خاصة أنه متطور وله خبرات في المجال الزراعي، لافتة إلى أن الهدف من الزيارة تعزيز العلاقات بين البلدين.