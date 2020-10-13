الحكومة التونسية تطالب بمواجهة كورونا لمنع تطور انتشاره

أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، ضرورة متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاصرة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد– 19)، والحد من تطور انتشاره، والتنسيق بين جميع الجهات لإقرار إجراءات إضافية للتعاطي السريع مع تطور الحالة الوبائية بتونس.ودعا رئيس الحكومة التونسية- خلال رئاسته، اليوم الثلاثاء، اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا- إلى ضرورة توفير الكمامات بالعدد المطلوب خاصة للفئات الاجتماعية الهشة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وشدد المشيشي على ضرورة العمل لتحقيق المعادلة بين ضمان الصحة العامة للتونسيين من جهة والمحافظة على سبل العيش الكريم لكل المواطنين ومختلف القطاعات التي تضررت جراء هذه الجائحة من جهة أخرى.يذكر أن رئيس الحكومة التونسية أعلن، السبت الماضي، أنه سيتم فرض عقوبات مالية، بداية من الأسبوع الحالي، على كل المخالفين لارتداء الكمامات الواقية، في الأماكن العمومية.