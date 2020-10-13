رئيس مجلس الدولة يحذر القضاة من حمل السلاح فى انتخابات النواب

طالب المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القضاة، بعدم حمل السلاح الشخصي خلال عملية الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدًا أن حمل السلاح قد يعرض القاضي للخطر، خصوصًا وأنه لا يوجد من يكون متدربًا بشكل جيد على حمله.وأكد أنه يعمل في القضاء منذ عشرات السنوات ولم يفكر في حمل السلاح، أو اقتنائه نهائيًا.الجدير بالذكر أن مجلس الدولة يعقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ندوة حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس بأحد فنادق مدينة نصر.ويحضر الندوة رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.