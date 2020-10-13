انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للصحف والمواقع والقنوات.. 24 نوفمبر

أولًا: خطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf:



ثانيًا: خطوات ترخيص موقع إلكترونى:



ثالثًا: خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث:



أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة سلفًا لتوفيق أوضاع الجهات الخاضعة له، والتي تنتهي بتاريخ 24 نوفمبر 2020.وأشار بيان صادر عن المجلس إلى أن خطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكتروني أو قناة هي:1- طباعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه:- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية.- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).2- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.3- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.الثانى: يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه.- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حالة.- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه.- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حالة.- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة التراخيص.- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.وأشار المجلس فى بيانه إلى أن 17 تخصصًا تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التى تقدم نوعية واحدة من المحتوى (المتخصصة) وهى:١- رياضة٢- دراما٣- أفلام٤- سياحة وآثار٥- ثقافة وفنون (فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه)٦- أطفال٧- علوم دين٨- أخبار٩- طبي وصحي وغذائي١٠- تجميل وموضة وأزياء وديكور١١ - سفرة وطهي١٢- موسيقى١٣ - مسابقات١٤- تسويق إعلاني (تليشوب)١٥- تعليمي وبحث علمي١٦- وثائقي١٧ - اقتصادي