رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للصحف والمواقع والقنوات.. 24 نوفمبر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:29 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة سلفًا لتوفيق أوضاع الجهات الخاضعة له، والتي تنتهي بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

وأشار بيان صادر عن المجلس إلى أن خطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكتروني أو قناة هي:

أولًا: خطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf:
1- طباعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه:
- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).
- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.
- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.
- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية.
- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).
2- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.
3- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.
4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:
الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.
الثانى: يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

ثانيًا: خطوات ترخيص موقع إلكترونى:
- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه.
- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.
- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.
- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حالة.
- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.
- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ثالثًا: خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث:
- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه.
- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.
- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.
- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حالة.
- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة التراخيص.
- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

وأشار المجلس فى بيانه إلى أن 17 تخصصًا تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التى تقدم نوعية واحدة من المحتوى (المتخصصة) وهى:
١- رياضة
٢- دراما
٣- أفلام
٤- سياحة وآثار
٥- ثقافة وفنون (فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه)
٦- أطفال
٧- علوم دين
٨- أخبار
٩- طبي وصحي وغذائي
١٠- تجميل وموضة وأزياء وديكور
١١ - سفرة وطهي
١٢- موسيقى
١٣ - مسابقات
١٤- تسويق إعلاني (تليشوب)
١٥- تعليمي وبحث علمي
١٦- وثائقي
١٧ - اقتصادي

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