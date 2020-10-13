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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة تخفض أسعار تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بالقرى 50%

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:17 م
أحمد راشد
أحمد راشد
عبدالله هشام
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أعلنت محافظة الجيزة تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وسبق تقديرها من خلال اللجان المختصة، بنسبة تخفيض 50% للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعي اليد على الأراضي ذات الطابع الريفي البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القرار يسري على الأراضي الواقعة بالقرى شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءًا منه مستغل بنشاط تجاري بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2، مشيرًا إلى أنه في حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.

وجاءت توجيهات محافظ الجيزة خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للجنة البت في طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضي أملاك الدولة، حيث أكد أن ذلك يأتي انطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.

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