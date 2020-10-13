فيديو..أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق العلاج

أسباب رائحة الفم الكريهة

الوقاية

يعاني أشخاص من رائحة الفم الكريهة التى تسبب لهم إحراجا أمام الآخرين، لذا لابد من معرفة الأسباب والعلاج، وفقا للدكتور أحمد عصام، إخصائي جراحة الفم والأسنان.بقايا الطعام قد يكون موجود داخل الأسنان ومع تراكمها تصدر رائحة كريهة، خاصة البصل والثوم.عدم المحافظة على الأسنان وغسيلها باستمرار يعمل على تجمع الجراثيم والبيكتريا الضارة.يساعد اللعاب على تنظيف الفم، وعند جفاف الفم تتراكم الخلايا الميته على اللسان مما يتسبب في رائحة كريهه.- تنظيف الاسنان- المتابعة الدورية كل 6 أشهر مع طبيب أسنان لتنظيف الجير.- تنظيف اللثة بالمعجون.- الحفاظ على غسل الأسنان مرتين في اليوم.- الإكثار من شرب المياه.