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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: وفاة طبيب مصري بكورونا في الكويت

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:54 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد بوفاة جديدة بفيروس كورونا، لطبيب مصري يدعى عبد الله مشالي.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفى، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن الفقيد قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، إلى أن الطبيب المصري يدعى الدكتور عبد الله مشالي ويعمل في قسم الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، وأن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، عن طريق العدوى أثناء عمله، ومكث في العناية المركزة ما يقارب من الشهر، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدفن بالكويت في المقابر الخاصة بوفيات كورونا، وتم تقديم العزاء لأرملته المتواجدة حاليا بالكويت والتي ستغادر خلال أيام للعودة إلى مصر، وجار المتابعة لاستخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة لصرف المستحقات العمالية للورثة.

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