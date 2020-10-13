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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية العراق: مصر والأردن ستشاركان في مشروعات إعادة الإعمار

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:58 م
فؤاد حسين
فؤاد حسين
ألفت الكحلي
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن المباحثات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، تضمنت الاستفادة من الشركات المصرية والأردنية في إعادة إعمار المدن العراقية.

وأضاف حسين أنه سيكون هناك اجتماع مشترك ثلاثي في القطاعات المختلفة (النفط - الكهرباء –الزراعة) في القاهرة، لوضع الأولويات حول المشاريع المقترحة وتفعيل مذكرات التفاهم بين الدول الثلاث.

وتابع أن موقف العراق واضح ونختار الحوار في سبيل الوصول إلى حل المشاكل مع دول الجوار.

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