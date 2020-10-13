أحمد حاتم يكشف موعد تصوير فيلمه الجديد «العاشق»

يعكف الفنان الشاب أحمد حاتم، على إنهاء تحضيرات تصوير فيلمه الجديد "العاشق"، الذي يخوض به تجربة سينمائية جديدة بعد نجاحه الكبير الذي حققه في فيلم "الغسالة" مع هنا الزاهد والمعروض بدور العرض حاليا.وقال الفنان لـ " الدستور" إنه سيدخل تصوير فيلم "العاشق" عقب انتهاء الترتيبات نهاية نوفمبر أو أول ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن العمل من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.وكانت شبكة "تلفزيون الحياة" بدأت عرض مسلسل "طاقة حب" من بطولة أحمد حاتم، ويسرا اللوزي، وأحمد صفوت، ورشا مهدي، وعدد كبير من النجوم بعد العرض على إحدى المنصات الرقمية بداية العام الجاري وهو من الأعمال المكونة من 60 حلقة.