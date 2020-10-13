عاطل ينصب على مواطنين في 16 مليونًا بالنزهة: «كورونا السبب»

أدلى المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 16 مليون جنيه باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.وقال المتهم إنه حصل على المبالغ المالية قبل انتشار فيروس كورونا، ولكن مع انتشار الفيروس حصلت المشكلة ولم يستطع تسديدها.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام شقيقين بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في سلسة مطاعم مملوكة لهما مقابل ربح سنوي.وأضافت التحقيقات أن المتهمين تهربا من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وأنهما استوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه.باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه والهارب بالنصب عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.