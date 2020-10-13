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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد حاتم: سعيد بفوزي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:22 م
الفنان محمد حاتم
الفنان محمد حاتم
حسين الجندي
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عبر الفنان محمد حاتم عن سعادته لحصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة.

ونشر الفنان على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية صورة الجائزة وصورة له من الفيلم، وعلق "سعيد بحصولي على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة عن فيلم «لما بنتولد» وحصول المؤلفة نادين شمس على جائزة أفضل سيناريو".

يذكر أن هذه الجائزة الثانية لمحمد حاتم عن فيلم «لما بنتولد»، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية، التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج، والسناريست الدكتور أشرف محمد، والفنانة سلوى محمد علي، والناقدة آمال عثمان.

ويقوم محمد حاتم في فيلم «لما بنتولد» بدور "أسامة" وهو شاب مسلم يقع في حب فتاة مسيحية، والفيلم من إخراج تامر عزت، وقد شارك الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويذكر أن أحدث أعماله مسلسل بخط الأيد، وفي كل أسبوع يوم جمعة، وممالك النار.
محمد حاتم: سعيد بفوزي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو
محمد حاتم: سعيد بفوزي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو
محمد حاتم: سعيد بفوزي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو
محمد حاتم: سعيد بفوزي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو
محمد حاتم: سعيد بفوزي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو
محمد حاتم: سعيد بفوزي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو

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