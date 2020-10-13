رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تجارة قناة السويس» تنظم برنامجًا لتأهيل المتدربين للعمل في البنوك

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس عن بدء التسجيل بالبرنامج التدريبي الشامل للتأهيل لسوق العمل الذي يقدمه مركز الخدمة العامة بكلية التجارة جامعة قناة السويس بالتعاون مع الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، حيث تبدأ المحاضرات يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن البرنامج يعد تدريبًا استثنائيًا شاملًا لبرنامج التأهيل لسوق العمل ويشمل (أساسيات العمل في البنوك - ونظام التداول في الأسواق المالية - التكنولوجيا المالية ومهارات التسويق - وأساسيات إدارة الموارد البشرية وتطوير القدرات) كما تم تصميم البرنامج لمواكبة الظروف الاستثنائية للدولة والجامعات وهو مخصص للتأهيل لسوق العمل في البنوك والشركات وأسواق المال.

وعن محاور البرنامج التدريبي أوضحت الدكتورة هبة جمال مدير مركز الخدمة العامة بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أنها تتناول الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية والخدمات غير المصرفية والبورصات وأسواق المال مع التركيز على مهارات التسويق ودراسة وتحليل السوق ومهارات إدارة الموارد البشرية وتنمية المهارات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-10-2020 فى البنوك المصرية

حبس سائقي «أتوبيسي التجمع».. والنيابة تأمر بـ«كشف مخدرات»

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

«الصناعات الغذائية»: احتياطى السكر يكفى 7 أشهر واللحوم أكثر من عام

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

سارة خليف تكتب: ياما في الانتخابات يا حاوي

مخاوف في أستراليا من نفوق آلاف الأسماك بعد فيضانات فيكتوريا

العراق يتسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين ضد كورونا نهاية 2020

إصابة لاعبيْن بمنتخب بيرو بكورونا قبل مواجهة البرازيل

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

«القومي للترجمة» يصدر النسخة العربية لرواية «دون طريق بلا أثر»

وزيرة الثقافة تشارك في أمسية «مصر كولومبيا».. غدا

«وش غضب» كتاب يناقش ظاهرة أغاني المهرجانات

غدا.. «محطات للغياب» على طاولة نادي «آفاق اشتراكية»