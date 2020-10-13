«تجارة قناة السويس» تنظم برنامجًا لتأهيل المتدربين للعمل في البنوك

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس عن بدء التسجيل بالبرنامج التدريبي الشامل للتأهيل لسوق العمل الذي يقدمه مركز الخدمة العامة بكلية التجارة جامعة قناة السويس بالتعاون مع الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، حيث تبدأ المحاضرات يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن البرنامج يعد تدريبًا استثنائيًا شاملًا لبرنامج التأهيل لسوق العمل ويشمل (أساسيات العمل في البنوك - ونظام التداول في الأسواق المالية - التكنولوجيا المالية ومهارات التسويق - وأساسيات إدارة الموارد البشرية وتطوير القدرات) كما تم تصميم البرنامج لمواكبة الظروف الاستثنائية للدولة والجامعات وهو مخصص للتأهيل لسوق العمل في البنوك والشركات وأسواق المال.وعن محاور البرنامج التدريبي أوضحت الدكتورة هبة جمال مدير مركز الخدمة العامة بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أنها تتناول الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية والخدمات غير المصرفية والبورصات وأسواق المال مع التركيز على مهارات التسويق ودراسة وتحليل السوق ومهارات إدارة الموارد البشرية وتنمية المهارات.