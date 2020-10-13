يصيب بمرض مجهول.. «جونسون آند جونسون» تعلق تجارب لقاح كورونا

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، قرار شركة جونسون آند جونسون، بتعليق تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب إصابة أحد المشاركين بمرض لا يمكن تفسيره.وبدأت شركة جونسون آند جونسون، الشهر الماضي، تجربة نهائية حول لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على 60 ألف شخص، والذي من المحتمل أن يكون من جرعة واحدة، على خلاف بقية اللقاحات التي تتكون من جرعتين.وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسئولين العلميين في الشركة، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسئولين من المعاهد الوطنية للصحة والإدارة الأمريكية، إن الشركة تتوقع ظهور نتائج تجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.