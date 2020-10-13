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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آثار الحكيم وأحمد عزمى ضيوف «يوم أن قتلوا الغناء» (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
آثار الحكيم
آثار الحكيم
حسين الجندي
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استقبل مسرح الطليعة بالعتبة، اليوم، عددًا كبيرًا من النجوم الذين شاهدوا العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، والذي يقوم بإخراجه تامر كرم، والذي وجه الشكر إلى الجمهور على حضوره العرض المسرحي الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب.

وحضرت كل من الفنانة آثار الحكيم والفنانة الليبية خدوجة صبري والفنان خالد عبدالسلام والفنان أحمد عزمي وآخرون، حيث يعد عرض "يوم أن قتلوا الغناء" هو أحد العروض المهمة التي نجحت في عرضها لمواسم كثيرة.

العرض بطولة ياسر صادق وطه خليفة وألحان المهدي وآخرون، وهو من تأليف محمود جمال حدثني، ومن إخراج تامر كرم، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح، تحت رعاية الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

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