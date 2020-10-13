وفد من «إيساف» يباشر مهام التحقق من القوات السودانية المشاركة ضمن المنظمة

بدأ وفد سكرتارية منظمة «إيساف» وقيادة قوات شرق أفريقيا، مباشرة مهامه في التحقق من القوات السودانية المشاركة ضمن منظومة «إيساف»، وذلك في مركز تدريب قوات المهام الخاصة.وذكر مركز الإعلام العسكري بالسودان، في بيان مساء اليوم الإثنين، أن عملية التحقق من القوات تمت في حضور مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع السودانية، اللواء الركن عبد السلام عبد الحميد، حيث كان في استقبال الوفد قائد مركز تدريب قوات المهام الخاصة اللواء الركن محمد حسان، إلى جانب قائد القوات العميد الركن محجوب علي محجوب.وكان وفد المنظمة وصل السودان أمس الأول، في زيارة تستغرق عدة أيام، بغرض التحقق من القوات المتعهد بها من قبل السودان بمكوناتها المختلفة العسكرية والشرطية والمدنية.يشار إلى أن السودان من الدول الفاعلة في منظومة «إيساف»، وسبق له استضافة عدد من الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى استكمال جاهزية القوات، واستعدادها للقيام بعمليات حفظ ودعم السلام في الإقليم.