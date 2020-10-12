الخميس.. الاتحاد الأوروبي يبحث أنشطة تركيا في المتوسط

دان الاتحاد الأوروبي، الاثنين، استئناف تركيا لعمليات التنقيب قرب المياه اليونانية في البحر المتوسط محذرًا من تداعيات هذه الخطوة.قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب لقاء مع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج، إنهم سيناقشون إرسال تركيا لسفينة البحث الزلزالي أوروك ريس وذلك خلال قمة القادة الأوروبيون المقبلة يومي الخميس والجمعة في بروكسل.وأكد بوريل أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها أنقرة مؤسفة وستقود إلى توتر جديد بدلًا من خفض التصعيد الذي طالب به الاتحاد خلال القمة الأوروبية الأخيرة، وذلك وفق قناة سكاي نيوز.كانت الخارجية اليونانية دانت إرسال السفينة التركية إلى جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من السواحل التركية، معتبرة أن ذلك تصعيد خطير وتهديد مباشر للأمن والسلام.