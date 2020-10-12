باسم مغنية ينتهي من تصوير «لازم أعيش» ضمن حكايات «إلا أنا»

انتهى النجم اللبناني باسم مغنية من تصوير جميع مشاهده في حكاية "لازم أعيش" ضمن خمس حكايات لمسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة الشابة جميلة عوض.وقال مغنية في تصريح لـ"الدستور"، إنه غادر إلى بلده لبنان لانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية هناك، مشيرًاَ إلى أن آخر مشاهد التصوير كانت الخميس الماضي بالنسبة له، والتي جمعته مع الفنانة جميلة عوض.وعبر الفنان باسم مغنية عن سعادته بالتواجد في العمل، متمنيًا أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا خاصة أن حكايات إلا أنا السابقة لاقت نجاحًا ملفتًا وهي التي تم عرضها سابقًا.يذكر أن آخر أعمال الفنان باسم مغنية هو مشاركته في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض في شهر رمضان الماضي.