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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد الصاوى يجسد شخصية قبطان بحرى فى «للإيجار»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:58 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
حسين الجندي
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يسافر الفنان خالد الصاوي خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الإسكندرية برفقة فريق عمل فيلم "للإيجار" لتصوير المشاهد الخارجية للفيلم الذي سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، حيث يعود من خلاله إلى الكوميديا.

يجسد خالد الصاوي شخصية قبطان بحري متقاعد يعيش في مدينة الإسكندرية وتحدث بعض المواقف بينه وبين الفنان محمد سلام الذي يشاركه بطولة الفيلم.

من جانب آخر، انتهى فريق عمل فيلم "للإيجار" من تصوير عدد من المشاهد الخارجية والداخلية بإحد الفيلات بمنطقة مصر الجديدة لينتقلوا بعدها إلى الإسكندرية التي تشهد أغلب أحداث الفيلم.

فيلم "للإيجار" من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا ومنتج فني وائل التوني ومدير تصوير رامي إسلام وديكور إسلام عابدين ومونتاج حمادة عبدالمنعم ومن إنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي وعمر عبدالحي وتأليف وإخراج إسلام بلال.

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