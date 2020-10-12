خالد الصاوى يجسد شخصية قبطان بحرى فى «للإيجار»

خالد الصاوى يجسد شخصية قبطان بحرى فى «للإيجار»
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:58 م
حسين الجنديطباعة
يسافر الفنان خالد الصاوي خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الإسكندرية برفقة فريق عمل فيلم "للإيجار" لتصوير المشاهد الخارجية للفيلم الذي سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، حيث يعود من خلاله إلى الكوميديا.
يجسد خالد الصاوي شخصية قبطان بحري متقاعد يعيش في مدينة الإسكندرية وتحدث بعض المواقف بينه وبين الفنان محمد سلام الذي يشاركه بطولة الفيلم.
من جانب آخر، انتهى فريق عمل فيلم "للإيجار" من تصوير عدد من المشاهد الخارجية والداخلية بإحد الفيلات بمنطقة مصر الجديدة لينتقلوا بعدها إلى الإسكندرية التي تشهد أغلب أحداث الفيلم.
فيلم "للإيجار" من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا ومنتج فني وائل التوني ومدير تصوير رامي إسلام وديكور إسلام عابدين ومونتاج حمادة عبدالمنعم ومن إنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي وعمر عبدالحي وتأليف وإخراج إسلام بلال.
يجسد خالد الصاوي شخصية قبطان بحري متقاعد يعيش في مدينة الإسكندرية وتحدث بعض المواقف بينه وبين الفنان محمد سلام الذي يشاركه بطولة الفيلم.
من جانب آخر، انتهى فريق عمل فيلم "للإيجار" من تصوير عدد من المشاهد الخارجية والداخلية بإحد الفيلات بمنطقة مصر الجديدة لينتقلوا بعدها إلى الإسكندرية التي تشهد أغلب أحداث الفيلم.
فيلم "للإيجار" من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا ومنتج فني وائل التوني ومدير تصوير رامي إسلام وديكور إسلام عابدين ومونتاج حمادة عبدالمنعم ومن إنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي وعمر عبدالحي وتأليف وإخراج إسلام بلال.