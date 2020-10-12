حركة عدم الانحياز تدين الأعمال العدائية في ناجورنو كارباغ

طالب الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، اليوم، الذي عقد على شكل إفتراضي بضرورة وقف الأعمال العدائية في أقليم ناجورنو كارباغ.وأدانت الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز استئناف الأعمال العدائية في النزاع الأرمني الأذربيجاني، كما أنها تأسفت للخسائر في الأرواح وتأثير ذلك على السكان المدنيين.وأعربت الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، عن دعمها الثابت لاستقلال جمهورية أذربيجان وسيادتها وسلامة أراضيها وتضامنها مع جمهورية أذربيجان وفقًا للموقف المبدئي للحركة.ودعت المنظمة إلى ضرورة حل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (S RES 822، S RES 853، S RES 874، S RES 884).