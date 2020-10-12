التعليم تُفعّل سداد المصروفات الدراسية بواسطة البريد وخدمة فورى

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 بجميع مكاتب البريد المصرى على مستوى الجمهورية بالرقم القومي للطالب المكتوب بشهادة الميلاد، وبالنسبة للطلاب الوافدين برقم كود الطالب.وأكدت الوزارة، أنه يمكن سداد المصروفات على شركة فورى بكود رقم 666 بالرقم القومي للطالب المكتوب فى شهادة الميلاد.يذكر أن العام الدراسي من المقرر أن ينطلق يوم ١٧ أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد لضمان صحة الطلاب وجميع القائمين بالعملية التعليمية.