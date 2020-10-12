رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم انضم لـ«داعش سوريا والعراق»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:10 م
حبس
حبس
عادل عبد العال
طباعة
عاقبت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته لاتهامه بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد كما قررت إدراجه بقوائم الإرهاب، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وذلك بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

«وثائق كلينتون» تكشف مخططًا «إخوانيًا- إسرائيليًا» لزعزعة مصر وليبيا

الصور

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوربي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

image description

وزير التعليم العالى يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ«طب أسنان المنصورة»

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ الدقهلية يفتتح عناية جراحة قلب الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

«الحرب مع جدي» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

إصابة عشرات الطلاب بـ«نوروفيروس» فى الصين

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تحتفل بإطلاق رواية ريم بسيوني «سبيل الغارق»

قطاع التنمية الثقافية يشارك في معرض «تراثنا»

الناشرين المصريين يكشف استعدادات إقامة معرض الأوبرا للكتاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مبادرات تنمية العادات القرائية.. غدًا