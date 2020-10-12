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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية «خلية داعش بولاق».. 11 نوفمبر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:45 م
خلية داعش بولاق
خلية داعش بولاق
عادل عبد العال
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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعدالدين سرحان، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور"، لجلسة 11 نوفمبر لفض الأحراز.

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبدالغنى، أحمد مصباح قنديل.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

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