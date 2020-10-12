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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس سنة لمتهم أحرز سلاحًا ناريًا بالسيدة زينب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:57 م
حبس
حبس
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنة، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مششخن بالسيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "سيد.أ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بمنطقة السيدة زينب على النحو المبين بالتحقيقات.

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