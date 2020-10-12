الحبس سنة لمتهم أحرز سلاحًا ناريًا بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنة، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مششخن بالسيدة زينب.صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.وأسندت النيابة العامة للمتهم "سيد.أ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بمنطقة السيدة زينب على النحو المبين بالتحقيقات.