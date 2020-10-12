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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يخدع العالم ويرسل سفينة استكشاف جديدة لليونان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:42 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن تركيا أرسلت سفينة أبحاث للمياه الإقليمية اليونانية مرة أخرى.

وتابعت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خدع العالم، حيث أرسل سفينة الأبحاث Oruc Reis، ظاهريًا للبحث عن النفط والغاز، داخل الجرف القاري اليوناني، مما أثار التوترات مرة أخرى في شرق البحر المتوسط.

وأصدرت محطة أنطاليا التركية رسالة ملاحية (NAVTEX) اعتبارًا من 12 إلى 22 أكتوبر.

سوف تمر السفينة بالقرب من مجمع جزر كاستيلوريزو ورو وستروغيلي الواقع في أقصى شرق اليونان.

وتأتي رسالة NAVTEX للتشكيك في المحادثات الاستكشافية المحتملة على مستوى الخبراء بين اليونان وتركيا وقبل يومين من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أنقرة بهدف إطلاق هذه المحادثات.

وكانت تركيا قد قررت سحب السفن الاستكشافية من الجرف القاري اليوناني قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري تجنبا لإقرار أي عقوبات وبعد تأجيل نظر قائمة العقوبات لآخر العام عاد أردوغان لممارساته الاستفزازية والعدوانية مرة أخرى.

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