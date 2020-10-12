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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق برنامج «يلا نتعشى» على شبكة OSN الأحد المقبل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:52 م
الفنان الكوميدي خالد
الفنان الكوميدي خالد منصور
دعاء عبد المقصود
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قررت "شبكة OSN" عرض أولى حلقات برنامج "يلا نتعشى"، يوم الأحد المقبل، وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير "Come Dine With Me"، ليكون أحد أول أعمالها الأصلية التي ستعرضها هذا العام.

واختارت الشبكة الفنان الكوميدي خالد منصور، ليكون المعلق الصوتي لبرنامجها الأصلي "يلا نتعشى"، وهو النسخة العربية، ووقع الاختيار عليه بسبب مهارته في الاستخدام المتنوع لصوته وشخصيته المرحة، علاوة على كونه موهبة معروفة في المنطقة وخيارًا مثاليًا لدور المعلق الصوتي الكوميدي، وسيكون المشاهدون على موعد مع عمل ممتع عند عرض البرنامج حصريًا هذا الخريف.

ويتمثل دور "خالد" في البرنامج بإضافة لمسة من الطرافة على المنافسة بين المشاركين بإلقاء تعليقاتٍ مضحكة تضفي المزيد من الكوميديا على الأجواء، كما سيقدم المتسابقين ويعطي لمحة عنهم بصورة فكاهية، ليسلّط الضوء على الجوانب الخفية من شخصياتهم، ما يسمح للجمهور بالتعرف إليهم بشكل أفضل، وستتخلل الدعابات الجريئة فقرات البرنامج والمقابلات مع المتسابقين، لتنتقد هفواتهم ونقاط ضعفهم وتنطق بما يجول في أذهان المتابعين سرًا.

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