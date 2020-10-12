لبنان يعلن تشكيل وفد للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلنت ال​رئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، عن تشكيل الوفد ال​لبنان​ي للتفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​ الجنوبية مع إسرائيل.وأفاد مكتب رئاسة الجمهورية بأن الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، الخبير نجيب مسيحي، وفقا لموقع النشرة اللبناني.وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا السبت الماضى مع الوفد اللبناني المكلف بالتفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.وأعطى الرئيس عون التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وذلك استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية.