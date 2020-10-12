عضوية مجانية لأبناء الشهداء في المؤسسة الاجتماعية العمالية

قرر محمد وهبدالله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، منح عضوية مجانية للاشتراك في المؤسسة لأبناء أسر الشهداء، أيضا خفض اشتراك جميع النقابات العمالية بنسبة 50%.جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام، في حفل تكريم الأم المثالية تنسيقا بين سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال القليوبية، والمؤسسة الاجتماعية العمالية، وشهد تكريم الأم والعامل والموظف المثالي، وكذلك أوائل من الثانوية العامة.وحضر الاجتماع، رئيس اتحاد عمال القليوبية محمد سالم مراد، وإيمان شحاتة، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، مراد سالم رئيس سكرتارية الشباب باتحاد القليوبية، وقيادات الاتحاد المحلي بالمحافظة.وجاء في كلمات المتحدثين إشادة بالدور الذي يلعبه اتحاد عمال القليوبية، وكذلك الحديث عن مناسبة الذكرى 47 لحرب أأكتوبر التي تتزامن مع الاحتفال، مؤكدين أن عمال مصر على العهد والوعد في دعم دولتهم في مواجهة كافة التحديات.