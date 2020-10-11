أحمد زاهر يصور «لؤلؤ» باستديوهات «الفرعوني»

أكد الفنان أحمد زاهر أنه يصور بشكل يومي أحداث مسلسله الجديد "لؤلؤ"، وذلك في ديكور "الفرعوني" بمنطقة شبرامنت في السادس من أكتوبر.وأشار زاهر لـ"الدستور"، إلى أنه يصور أحداث المسلسل لعدد ساعات طويلة، بصحبة أبطال العمل، وذلك لينطلق عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.وتخوض مى عمر فى "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجومية، ومن المقرر عرض المسلسل فى بداية الموسم الشتوى.مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.