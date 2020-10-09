بعد تريند الـ«ركبة» مصور نجوى كرم يكشف حقيقة الصورة

أفصح المصور زوبيان سعد، عن تفاصيل وحقيقة الصورة المنتشرة لنجوى كرم، بعدما انتشرت بشكل مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، حيث ظهرت دون "ركبة" وسط حالة من السخرية الشديدة.وكتب زوبيان عبر حسابه بموقع تويتر: "الاعتراف بالخطأ فضيلة بعتت صورة نجوى كرم ما انتبهت للركبة لانو عالسرعة".وتابع موجهًا كلامه لعدد من الصحف والمواقع: "بس معقولة عناوين الصحافة.. تركتو كل شي حلو بنجوى من إطلالتها، لفستانها، لهضامتها بالبرنامج وركزتوا عالركبة وهيدي صورة نجوى مع الركبة"، واختتم المصور كلامه قائلًا: "للأسف صرنا صحافة التريند مش صحافة القلم المحترم".