البيت الأبيض: «ترامب» سيشارك فى تجمع انتخابى.. غدًا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في تجمع انتخابي، غدًا السبت.كان "ترامب"، الذي لا يزال يتعافى من فيروس كورونا المستجد، قد أعلن عن خطته في تنظيم تجمع انتخابي له غدًا السبت، على الأرجح سيكون في فلوريدا.وقال الرئيس الأمريكي خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، مساء أمس الخميس،: "أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمّع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت، لذلك نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا، ليل السبت".