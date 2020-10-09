مبالغ وهمية.. قروض مؤجلة لـ«أردوغان» من أموال الأتراك

اقترض صهر الرئيس التركى ووزير المالية والخزانة التركي، بيرات البيرق، ما يقرب من 19.7 مليار ليرة، منها 7 مليارات و112 مليون ليرة تركية، كقرض مؤجل السداد على 4 سنوات، وتسدد أقساطه كل 3 أشهر.ويتجاوز إجمالي اقتراض الخزينة محليا من الدولار بنحو 23 مليار دولار العام الجاري، ومن الذهب في السنوات الثلاث الماضية 200 طن.وتتجه الخزانة التركية إلى الاقتراض المحلي، على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة وأسعار الذهب، والخسارة الكبيرة في السداد، في ظل صعوبة الاستدانة من الخارج، وفقا لموقع "تركيا الآن".واستدان صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محليا، 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل 19.7 مليار ليرة تركية، و18.4 طن من الذهب، أي ما يعادل 8.8 مليار ليرة تركية، بفائدة قدرها 6.4% لمدة خمس سنوات.وأوضحت وزارة الخزانة والمالية، في بيان لها، أنها طرحت سندات خزانة بفارق أعلى عن سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، أي بفائدة بنسبة 6.4% بمعدل 608.7 نقطة.