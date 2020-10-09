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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«ما وراء الغذاء».. فيلم مصري يرصد أنشطة البرنامج الفائز بنوبل للسلام

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:52 م
فيلم ما وراء الغذاء
فيلم ما وراء الغذاء
سمر عبدالله
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فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020؛ لجهوده في مكافحة الجوع في العالم، حيث تبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار، وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر.

"فيلم ما وراء الغذاء"
في 17 سبتمبر الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي فيلم "ما وراء الغذاء"، حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، والذي يتم عبر عدة فعاليات تستهلها وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بتفقد عدة مشروعات تنموية بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى مشاركتها في فعاليات ونقاشات دولية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

"الشراكة بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي"
وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية في كافة المجالات.

وخلال زيارة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط للأقصر، في 21 سبتمبر الماضي، أكدت أن المشروعات التي نفذها برنامج الأغذية العالمي في الأقصر تعكس استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تعمل وفقها وزارة التعاون الدولي، وتضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة هي القوة الدافعة.

ولفتت إلى الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية التي تنظم التعاون بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي خلال الفترة من 2018-2023، والمخصص لها نحو 586 مليون دولار، مضيفة أنها ترتكز على محاور رئيسية، من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا تركيزًا على النساء لاسيما الأمهات منهن، ودعم بناء قدرة المزارعين على الصمود.

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