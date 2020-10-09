إحباط قضية تهرب جمركي بـ391 ألف جنيه

تمكنت سلطات الجمارك، اليوم الجمعة، من ضبط قضية تزوير وتلاعب فى المستندات المقدمة للجمارك، للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.وأكدت التحريات قيام شركة بالإفراج عن سيارتين ليموزين و9 سيارة بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها، تم تشكيل لجنة جمركية.وقامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله، وبلغت التعويضات المستحقة 391 ألف و627 جنيها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 311 لسنة 2020 وطلبت الشركة التصالح وتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.