«قاد سيارته بسرعة 250 كم».. «المرور» تفحص فيديو على غزلان

تفحص الإدارة العامة للمرور فيديو اليوتيوبر علي غزلان، المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي الذي يجمعه بصديقه وظهوره وهو يقود سيارته بسرعة تقترب من 250 كيلو في الساعة، مما يعد مخالفة للسرعة الزائدة.ومن المقرر أن تتخذ الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة ضده لانتهاكه للقانون والتفاخر بتجاوزه السرعة المحددة على طريق الإسكندرية الصحراوي، ومن المقرر أن مخالفة السرعة المحددة تصل لغرامة 8000 جنيه.وظهر اليوتيوبر علي غزلان ظهر برفقة زميله خلال فيديو منتشر عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي محاولًا إخافة صديقه من السرعة العالية.