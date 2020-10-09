رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: 129.5 مليار دولار صادرات مصر للعالم خلال 5 سنوات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم سجلت 129،5 مليار دولار، حيث بلغت 22 مليار دولار خلال عام 2015 مقابل 21،7 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها – 1،2 %، وارتفعت في عام 2017 عن العام السابق عليه لتسجل 26،3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 21 %، وسجلت 29،2 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11،2 % عن عام 2017، وبلغت 30،3 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3،7 % عن عام 2018.

وأشار"الإحصاء" إلى أن متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر خلال عام 2019 بلغ 2،5 مليار دولار، وفي اليوم 84،2 مليون دولار، وفي الساعة 3،5 مليون دولار، وفي الدقيقة 58،5 ألف دولار.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأعلى استيرادًا من مصر خلال النصف الأول من عام 2020، والتي بلغت قيمة صادرات مصر لها 1،6 مليار دولار، تليها تركيا 791،2 مليون دولار، ثم السعودية 752،8 مليون دولار، ثم إيطاليا 724،5 مليون دولار، ثم أمريكا 708،9 مليون دولار، ثم الهند 520،8 مليون دولار، ثم أسبانيا 468،7 مليون دولار، ثم كندا 439،5 مليون دولار، ثم الصين 321،6 مليون دولار، وأخيرًا هولندا 315،5 مليون دولار.

وجاءت منتجات البترول على رأس قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من عام 2020، والتي سجلت صادراتها 746،4 مليون دولار، تليها الأسمدة 715،2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 609،4 مليون دولار، ثم البترول الخام 552 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 376،4 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية 355،4 مليون دولار،ثم فواكة طازجة 351،5 مليون دولار، ثم بطاطس 220،2 مليون دولار، ثم برتقال طازج 145،3 مليون دولار، وأخيرًا منتجات ألبان 132،6 مليون دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المولد النبوى 2020.. أسعار علب حلوى المولد فى الأسواق

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

«نسف الأكاذيب».. فتاة الإسكندرية تفضح الإرهابية.. والأمن يُخرس ألسنة الإخوان في ساعات

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

الصور

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

إطلاق تطبيق أمريكي لمكافحة إهدار الغذاء

طفرة هيكلية لـ«كورونا».. نتوءات الفيروس «تتحور»

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

الكورونا تدفع مراهق لحب فن «الاوريغامى» فى الإسكندرية

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

الاحتفال بذكرى ميلاد بليغ حمدى بمسرح الجمهورية.. الليلة

هشام خرما يقدم حفلًا فنيًا بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

انطلاق فعاليات ورشة «النساء فى زمن الكورونا» لكتابة القصة.. غدًا

صدور كتاب «دماء مصر» للدكتور أحمد سعيد