المولد النبوى 2020.. أسعار علب حلوى المولد فى الأسواق

مع اقتراب موعد احتفال المولد النبوي ٢٠٢٠ يحرص الكثير من المصريين على شراء حلوى المولد النبوي الشريف ضمن الموروثات الاجتماعية التي نشأ عليها المجتمع المصري منذ عدة عقود يرجعها البعض إلى المعر لدين الله الفاطمي، ما جعلنا نرصد أسعار علب حلوى المولد في الأسواق المصرية.

انخفاض أسعار حلوى المولد

قال علاء عيسى، سكرتير شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار حلوى المولد التي تم طرحها في الأسواق انخفضت هذا العام بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن محال الحلويات طرحت أحجاما مختلفة للعلب، تختلف محتوياتها وفقًا لما يتناسب مع جميع المواطنين بأسعار تبدأ من 50 إلى 700 جنيه.

وأرجع سكرتير شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار حلوى المولد 2020 إلى تراجع أسعار السكر خلال الموسم الحالي من 9 آلاف جنيه خلال العام الماضي للطن إلى 7 آلاف خلال العام الحالي، وكون أغلب خامات الإنتاج محلية الصنع ويقتصر الاستيراد على أصناف المكسرات.

أسعار علب حلوى المولد 2020

وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز أسعار علب حلوى المولد التى تناسب الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل فى محال الحلوى الشهيرة، حيث تواصل محال الحلوى تقديم حلوى المولد بتشكيلات مختلفة ومتميزة وباسعار مختلفة تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

*علبة حلوى المولد النبوي بـ50 جنيها وتحوى "ملبن سادة مينى، 2 قرص حمص ميني، قرص سمسم مينى، لديدة مينى.، ملبن فول مينى، 2 فولية ، وسمسمية مينى ، حمصية مينى".

*علبة حلوى المولد النبوي بـ185 جنيه وتحوي" 2 ملبن جيلى مينى، لوزية مينى، 2 بندقية مينى، ملبن مبروم عين جمل صغير، 2 قرص حمص مينى، قرص سمسم مينى، 2 لديدة مينى، 2 حمام ميني، 2 فولية مينى، 2 سمسمية مينى، حمصية مينى، 2 بسمية مينى، قرص علف مينى".

*علبة حلوى مولد النبي 54 قطعة بـ95 جنيه وتحوي "1جيلى فروالة مينى، 1بسيمة مينى، 2 حمام مينى، 2 لديدة برتقال مينى، 2 مربى جوز هند زبيب مينى، حمصية مينى 11، سمسمية مينى، 2 نوجا فول مينى، 2دومية فول مينى، 2ملبن فول مينى، 3ملبن سادة مينى، 1 جيلى برتقال مينى، 1 جيلى برتفال مينى، 11 فولية مينى 11، قرص سمسمية، قرص سمسية، قرص حمصية، قرص فولية".

موعد المولد النبوي 2020

وكشفت الحسابات الفلكية، التي أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المولد النبوى الشريف يوم 29 أكتوبر الحالى، بعد التوصل إلى أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالي.

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