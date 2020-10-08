الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

يقدم «الدستور» رابط التسجيل فى منحة العمالة المتضررة 2020، حيث دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقعًا إلكترونيًا تحت عنوان "المواطن أولًا" لتسجيل العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





ووصلت رسالة التسجيل لعدد من المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم فى وقت سابق عبر موقع وزارة القوى العاملة، وموجود بها رابط الموقع الجديد المخصص لتسجيل بيانات منحة العمالة المتضررة.





رابط تسجيل بيانات منحة العمالة غير المنتظمة





نص رسالة منحة العمالة المتضررة وآخر موعد للتسجيل





وجاء نص الرسالة: السادة الأفاضل.. نرجو من سيادتكم تحديث بيانتكم للاستمرار فى صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وذلك خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر للتحديث يرجى الدخول على رابط وزارة القوى العاملة من هنا أو رابط العمالة المتضررة من هنا، وسيصلكم رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف.

وفى ذات السياق، أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه تم الاتفاق والتنسيق مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، على استمرار دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ مادي 500 جنيه شهريًا حتى نهاية العام الحالي.

وجاء التنسيق بين القوى العاملة والأزهر الشريف لضمان عدم حصول الفرد على أكثر من منحة من جهات مختلفة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، وإلتي بدأت الدولة فى دعمها لهذه الفئة منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا.

محلوظة: قبل التسجيل فى منحة العمالة المتضررة يجب عليك تعبئة الحقول الضرورية من بينها إدخال الإسم رباعى وبريدك الإلكتروني وباقي البيانات المطلوبة الأخرى في الاستمارة الخاصة ببيانات العمالة.

هذه البيانات يجب أن تكون كاملة وصحيحة حتى تمكنك من المشاركة الفعالة فى المنحة.

خطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

1- الدخول على رابط منحة العمالة المتضررة من هنا

طبيعة مقدم الطلب لا يتم تغييرها، حيث إنه من الطبيعي أن يكون المتقدم للمنحة "مواطن"

2- كتابة اسم مقدم الطلب رباعى

3- كتابة اسم الوظيفة أو المهنة

4- كتابة الرقم القومي

5- اختيار قطاع الوظيفة

6- اختيار نوع التأمينات

7- اختيار المهنة

8- إذا كنت ترغب فى التدريب فعليك باختيار نوع التدريب المطلوب لزيادة مهاراتك

9- الحالة الاجتماعية (أعزب – متزوج – مطلق – أرمل) (إجباري)

10- كتابة تاريخ الميلاد

11- كتابة بيانات إضافية (اختياري)

12- بيانات الاتصال كتابة رقم التليفون (الأرضى) وكتابة رقم المحمول

13- اختيار المحافظة وكتابة العنوان والمركز أو الحي أو المدينة التابع للمحافظة

14- كتابة البريد الإلكتروني