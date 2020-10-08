التشيك تعلن سلسلة من القيود للسيطرة على كورونا

أعلنت السلطات التشيكية اليوم الخميس، سلسلة من القيود الجديدة الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت براغ- حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم- أن جميع المطاعم سيتم إغلاقها بدءًا من الجمعة المقبلة ولمدة أسبوعين من الساعة 8 مساءً، ولن تتسع الطاولات لأكثر من 4 أفراد فقط.وستغلق التشيك جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الإثنين القادم ولمدة أسبوعين؛ لكن المدارس الإبتدائية والثانوية ستعمل بالتناوب.وسينغي إغلاق حمامات السباحة، الصالات الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية "بشكل فعال وعلى الفور"، بينما ستظل مراكز التسوق مفتوحة للعامة ولكنها ستغلق خدمات "الواي فاي" الشبكية.