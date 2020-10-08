بيت العقاد.. مسيرة من المطالبات بالترميم.. وأخيرًا منع محاولة لهدمه

عبير العقاد: حي مصر الجديدة منع كارثة لهد أجزاء من البيت

مسيرة منزل المفكر الكبير عباس محمود العقاد

بداية الحكاية

ترميم البيت

التنسيق الحضاري: مستعدون لكل الاستشارات الفنية الخاصة بترميم البيت

فوجئت عبير العقاد، ابنة عامر العقاد وحفيدة المفكر الكبير عباس محمود العقاد، بأن مالك العقار والذي كان يسكنه مفكر مصر انتهز فرصة يوم الجمعة الإجازة وقام بهدم جزء من السور الخلفي للبيت، وذلك بغرض تأجيره، وعبير وصلها الأمر متأخرًا بسبب إقامتها في المملكة العربية السعودية، فقامت بإرسال رسائل لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وللدكتور خالد عناني وزير الآثار بالأمر.تقول عبير العقاد إن رئاسة حي مصر الجديدة تقدمت مشكورة بعد أن حرر السكان محضرًا تحت رقم "7926 إداري بتاريخ 5 أكتوبر 2020 قسم مصر الجديدة"، وقامت بتشميع الجزء الموصل للفيلا التي يريد صاحب البيت تأجيرها لواحدة كأجرة محل بجانب البيت.وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" أن صاحب البيت استغل أن يومي الخميس والجمعة والسبت إجازة فتحايل على القانون وكسر حائط مواز للعمارة لدخول العمال للبيت.وتكمل عبير العقاد: "كنت بصدد إحياء ندوة العقاد بالبيت في بداية الصيف المقبل، ولكن يبدو أنني لن أستطيع ذلك في ظل هذه الظروف، لذلك أفكر في مكان آخر يليق أن تعقد فيه ندوة العقاد، ولكن منزل العقاد سوف تكون له روح أخرى، والحقيقة أن الكثير من المثقفين يقولون إن الندوة بمنزل العقاد سوف يكون لها عبق آخر لما فيه من ذكريات وحضور المفكر الكبير سيكون روحيًا.كتب الكثير من المثقفين عن انهيار بيت العقاد، وربما يندهش الكثيرون حين يعلمون أن أول تحقيق كُتب عن إنقاذ بيت العقاد كان في مجلة المصور سنة 1972، وخلال هذه الفترة كتبت عشرات التحقيقات عن مطالبة وزارة الثقافة بإنقاذ البيت، والذي له حكاية كبيرة مع المالك الذي يريد تحويله إلى برج بعد أن قفز سعره فجأة.بيت العقاد يبتعد أمتار قليلة عن ميدان روكسي بمصر الجديدة، وهو تحفة معمارية على الطراز البلجيكي، وشيد عام 1910 أي منذ 110 أعوام، ومساحته تبلغ ألف ومائة متر وهو مكون من 6 شقق موزعة على 3 طوابق.الطابق الأوسط به شقتان كان الأديب الكبير قد استأجرهما من ملاكه الأصليين وهم من عائلة الكرداني عام 1925 وكانت قيمة إيجار الشقة وما زالت 3 جنيهات ونصف شهريا، وفي الشقة اليمنى كان يسكن الأديب الكبير وحده، وكان يضع كتبه ومكتبته ويقيم صالونه الشهير صباح كل يوم جمعة، أما الشقة المقابلة فكانت مخصصة لأهله وتلاميذه الذين يأتون إليه من خارج القاهرة، وقد سكنها فيما بعد ابن شقيقه عامر العقاد هو وأسرته.وفي عام 1970 باعت عائلة الكرداني البيت إلى نزيه عبد الرحمن مقابل 12 ألف جنيه، وعندما توفى المالك الجديد ورثه أبناؤه الثلاثة.عاش العقاد في هذا البيت لمدة 39 عامًا أي منذ عام 1925 وحتى عام 1964، ومن هذا البيت الذي شهد مجده الثقافي والأدبي الذي لم يصل إليه أحد قبله خرجت جنازته، ورحل صاحب الدار ولكن بقيت متعلقاته مكتبته وحجرة نومه والسفرة وعدد من اللوحات النادرة التي رسمها صلاح طاهر وحسن عنبر.وقد أهديت مكتبة العقاد فيما بعد للهيئة العامة للكتاب، وانتقلت غرفة نومه وبعض الجوائز التي حصل عليها للمتحف المصغر الموجود باسمه في مدينة أسوان مسقط رأسه، بعد عام 1973.عندما بدأت أسعار الشقق في الزيادة وشعر الملاك الجدد أنهم يملكون ثروة عقارية يمكن أن تدر عليهم الكثير بدأت المشاكل بينهم وبين السكان، ووصلت هذه المشاكل إلى ساحات القضاء، وبسبب الخلاف أصبحت عائلة العقاد تدفع الإيجار الشهري في العوايد، كما ذكرت مجلة آخر ساعة في تقرير لها.يطالب المثقفون منذ عام 1972 بترميم بيت العقاد لما له من قيمة فكرية، ومنذ أعوام وصل الأمر لمحبي العقاد في الإمارات فأعلنوا عن رغبتهم في تحمل كافة نفقات ترميم البيت، والتقى حينها الدكتور عبد الستار الجنيدي الأستاذ الجامعي بالدكتور جابر عصفور رئيس المجلس الأعلى للثقافة في ذلك الوقت ونقل إليه رغبتهم، وصرح أحفاد العقاد بأنه يجب على وزارة الثقافة أن تشتري البيت وتحوله إلى متحف خاص بالأديب الكبير لما له من قيمة، وفي نفس الوقت لم يقم الأحفاد بلوم المشتري لأنه يريد استثمار ماله وبالتالي من حقه أن يطالب استرداد البيت، ولم يقم أحد بترميم البيت وظل هكذا يعاني التصدع.المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، قال إن الجهاز مستعد لتقديم كل الاستشارات والرؤى الفنية الخاصة بترميم البيت، وبالنسبة لنا أن صيانة البيت تقع على عاتق أهل البيت لأنه بيت خاص، والمفترض أن هناك اتحادا يقوم بترميم البيت ونحن مستعدون للدعم والحلول الفنية.وأضاف أبوسعدة أن البيت مسجل بالفعل ولا أعرف لماذا لا يقوم أهل البيت بترميمه، وأنا أعتقد أن أي بيت له سكان يقوم بتشكيل اتحاد من سكان البيت ويقوم بترميم ما يحتاج للترميم فيه، وبالنسبة لنا أي دعم فني ممكن ولكننا لا نستطيع الدخول لترميم بيوت الناس.