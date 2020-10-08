«أوراسيا ريفيو»: تركيا تسببت في انقسام ليبيا

كشف موقع "أوراسيا ريفيو" عن أن التدخل التركي في ليبيا تسبب في إثارة الانقسامات ودعم الميلشيات لتحقيق أهداف وأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة.وذكر الموقع، في تقريره اليوم الخميس، أن انقسام ليبيا إلى شطرين بات النتيجة الأكثر ترجيحًا للصراع الدائر الآن.من ناحيته، قال أولف ليسينج الكاتب والمحلل السياسي إن القوى الأجنبية أصبحت تتدخل على نحو كبير في ليبيا وعلى رأسهم تركيا، مشيرا إلى أن الكثير من الناس في ليبيا يمكنهم الوصول إلى أوراق رسمية أو الحصول على لقب مسؤول بالدولة لكن سلطتهم الحقيقية أو تأثيرهم الفعلي محدودة.وأضاف ليسينج أن الميليشيات غالبًا ما تكون مدعومة من قوى أجنبية دخلت الصراع سعيًا لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وإحدى هذه القوى تركيا التي أدى مشاركتها في الصراع ودعم حكومة الوفاق إلى زيادة حدة الحرب.واعتبر ليسينج أن الميلشيات في ليبيا يتمتعون بمهارات محدودة فهم يعرفون كيفية تشغيل بنادق الكلاشينكوف والدبابات القديمة فقط، لكن لا علم لهم بتشغيل أسلحة أخرى متطورة، فيما تقوم تركيا بهذا الدور وترسل أسلحة متطورة مثل طائرات بدون طيار ومدفعية متطورة وآلاف المرتزقة لمساعدة حكومة الوفاق في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وأكد ليسينج أن نتيجة هذا التدخل الخارجي تحول الوضع في ليبيا إلى صراع مستعصي على الحل، فالمحادثات الدبلوماسية جارية ولكن لا يوجد مؤشر على أي انفراج وسبق أن حاولت الأمم المتحدة عدة مرات حل الأزمة لكن تحظى بفرصة حقيقة للوصول إلى حل بسبب هذه التدخلات.