رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوراسيا ريفيو»: تركيا تسببت في انقسام ليبيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:07 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
طباعة
كشف موقع "أوراسيا ريفيو" عن أن التدخل التركي في ليبيا تسبب في إثارة الانقسامات ودعم الميلشيات لتحقيق أهداف وأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة.

وذكر الموقع، في تقريره اليوم الخميس، أن انقسام ليبيا إلى شطرين بات النتيجة الأكثر ترجيحًا للصراع الدائر الآن.

من ناحيته، قال أولف ليسينج الكاتب والمحلل السياسي إن القوى الأجنبية أصبحت تتدخل على نحو كبير في ليبيا وعلى رأسهم تركيا، مشيرا إلى أن الكثير من الناس في ليبيا يمكنهم الوصول إلى أوراق رسمية أو الحصول على لقب مسؤول بالدولة لكن سلطتهم الحقيقية أو تأثيرهم الفعلي محدودة.

وأضاف ليسينج أن الميليشيات غالبًا ما تكون مدعومة من قوى أجنبية دخلت الصراع سعيًا لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وإحدى هذه القوى تركيا التي أدى مشاركتها في الصراع ودعم حكومة الوفاق إلى زيادة حدة الحرب.

واعتبر ليسينج أن الميلشيات في ليبيا يتمتعون بمهارات محدودة فهم يعرفون كيفية تشغيل بنادق الكلاشينكوف والدبابات القديمة فقط، لكن لا علم لهم بتشغيل أسلحة أخرى متطورة، فيما تقوم تركيا بهذا الدور وترسل أسلحة متطورة مثل طائرات بدون طيار ومدفعية متطورة وآلاف المرتزقة لمساعدة حكومة الوفاق في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد ليسينج أن نتيجة هذا التدخل الخارجي تحول الوضع في ليبيا إلى صراع مستعصي على الحل، فالمحادثات الدبلوماسية جارية ولكن لا يوجد مؤشر على أي انفراج وسبق أن حاولت الأمم المتحدة عدة مرات حل الأزمة لكن تحظى بفرصة حقيقة للوصول إلى حل بسبب هذه التدخلات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

استمرار فضائح الإخوان.. «فرانس برس» تكذب الإرهابية وتكشف فبركة صورة «إعدام معارض»

7 مطالب عمالية لإنهاء «غضب اللائحة الموحدة».. ووزير قطاع الأعمال يعلق

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

«نسف الأكاذيب».. فتاة الإسكندرية تفضح الإرهابية.. والأمن يُخرس ألسنة الإخوان في ساعات

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

مكة تطلق نظام «المسعف الإلكتروني»

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

بكري عبدالحميد: نصوص تجربتي الجديدة كتبت على مدار 16 عامًا

بيت العقاد.. مسيرة من المطالبات بالترميم.. وأخيرًا منع محاولة لهدمه

انطلاق فعاليات الأسبوع الثانى عشر لمشروع أهل مصر

قصور الثقافة تغرس قيم المواطنة فى نفوس أبناء قرية شم البحرية بمغاغة