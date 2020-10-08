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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جيش العدوان».. «عسكر أردوغان» يقاتلون بجانب «داعش» الإرهابي (وثائق)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:41 م
عسكر أردوغان
عسكر أردوغان
سارة الشلقاني
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تورط الجيش التركي في العديد من الجرائم في البلدان التي يتدخل فيها بهدف تأجيج الصراعات، خاصةً سوريا التي شن ضدها عمليات بهدف الإبادة العرقية للأكراد الموجودين شمال سوريا.

لم يكتف الجيش التركي في حربه ضد المدنيين السوريين باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، أو قصف العزل والأبرياء وتهجيرهم من منازلهم، لهدف احتلال تلك المناطق الحدودية، بل تعاون مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

الجيش التركي يحارب بالتعاون مع داعش
فيما حصلت «الدستور» على وثائق تفيد بأن الجيش التركي تعاون في القتال مع عناصر داعش الإرهابي داخل عدة مدن ومناطق في شمال سوريا، مثل دير الزور، تل حمص، كوباني، الرقة، ورأس العين، وغيرهم في الفترة ما بين 9 أكتوبر و25 نوفمبر لعام 2019.

الجيش التركي يهجر أكثر من 300 ألف سوري
وخلفت تلك العملية التى أطلق عليها وقتها «نبع السلام» في سوريا تهجير أكثر من 300 ألف مواطن بعدما لحق الدمار والقصف بمنازلهم ومدنهم بالكامل، بالإضافة إلى استشهاد 125 مدنيًا في 17 يومًا فقط، جراء القصف العشوائي للمناطق المجتمعية والمأهولة بالسكان، والمرافق الحيوية.

ورغم أن في ذلك الوقت عقدت تركيا اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية بوقف إطلاق النار، إلا أنها انتهكته عدة مرات، استهدفت فيهم المدنيين السوريين بشكل مباشر.

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