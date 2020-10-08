واشنطن تفرض عقوبات على 18 بنكًا إيرانيًا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا.وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات على البنوك الإيرانية استثنت قطاعات الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وأوضحت الخزانة الأمريكية أنها تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات.وأشارت إلى أنها أصدرت رخصة عامة لإيقاف تحويلات مالية محددة تتضمن مؤسسات مالية إيرانية.