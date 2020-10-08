رئيس وزراء كندا يصدر تعليمات لحكومته لمواجهة الاضطرابات المحتملة

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إنه يأمل في "انتقال سلس أو نتيجة واضحة" من الانتخابات الأمريكية، لكنه أوعز إلى حكومته بأن تكون جاهزة لما وصفه "بالاضطرابات" المحتملة.وكانت تعليقاته اليوم هي المرة الأولى التي يعترف فيها رئيس الوزراء بعدم الاستقرار السياسي جنوب الحدود الكندية خلال حملة انتخابية جارية طعن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل في مصداقية النتيجة المحتملة.وقال ترودو - للصحفيين - إنه أصدر تعليمات لحكومته بالاستعداد لجميع الاحتمالات، لكنه لم يحدد الاستعدادات الجارية.وقال "نحن بالتأكيد نأمل جميعا في انتقال سلس أو نتيجة واضحة من الانتخابات، مثل العديد من الأشخاص حول العالم".وأضاف "إذا كان الأمر أقل وضوحا، فقد تكون هناك بعض الاضطرابات"، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لأي نتائج".وقال إن الكنديين يتوقعون هذا المستوى من الاستعداد من حكومتهم، "ونحن بالتأكيد نفكر في ذلك".كان ترودو يتحدث بعد الإعلان عن استثمار مشترك مع حكومة أونتاريو في مصنع أوكفيل التابع لشركة فورد لتسهيل تصنيع المركبات عديمة الانبعاثات.وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل عندما صرح منذ أسبوعين أنه قد لا يقبل بنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل إذا تعرض للهزيمة.ورفض الرئيس الجمهوري الذي يتخلف عن منافسه الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، استبعاد هذا الاحتمال عندما سُئل عما إذا كان سيدعم انتقالا سلميا للسلطة، وقال "سنرى ما سيحدث".ولدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد بث المناظرات الرئاسية ومناظرة نواب الرئيس في الولايات المتحدة، قال ترودو إنه لم يشاهد سوى مقاطع فيديو ورفض "التعليق أو التأثير في العمليات السياسية الأمريكية".