روسيا تدعو لإحباط دخول المرتزقة والإرهابيين إلى «كاراباخ»

دعا إيجور كراسنوف، المدعي العام الروسي، إلى ضرورة إحباط محاولات المرتزقة والإرهابيين دخول أراضي النزاع في "كاراباخ".وقال المدعي العام الروسي، في اجتماع لمجلس تنسيق المدعين العامين في الدول الأعضاء برابطة الدول المستقلة، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الخميس:"لقد أنشأنا بشكل مشترك على مدار 25 عاما آليات لضمان حماية حقوق المواطنين في رابطة الدول المستقلة، ولا يمكننا ولا يجب أن نسمح بتقويضها".وأضاف "كراسنوف": "المهمة ذات الأولوية الآن هي حماية الناس وضمان حقهم في حياة كريمة وآمنة وسلمية، بما في ذلك إحباط أي محاولات لتسلل المرتزقة والإرهابيين إلى أراضي النزاع في كاراباخ"، مشيرا كذلك إلى ضرورة إحباط الأشخاص، الذين يجنون الأرباح من الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتمويل الأعمال الإرهابية.