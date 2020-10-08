محافظ مطروح يوجه بإزالة أساس مبنى جديد دون ترخيص بسيوة

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لمركز ومدينة سيوة، بالتعامل الفوري وتنفيذ الإزالة الفورية أساس مبنى جديد دون ترخيص بقرية بهي الدين بمركز ومدينة سيوة.وأوضح العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، بأنه تم تنفيذ الإزالة الفورية لأساس مبنى دون ترخيص بمساحة ١٢٠ مترًا مربعًا بقرية بهي الدين بمركز ومدينة سيوة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والتعدي.