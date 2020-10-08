بسبب كورونا.. المناظرة المقبلة بين ترامب وبايدن عبر الإنترنت

كشفت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن مكان المناظرة المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.وأوضحت الشبكة أن المناظرة المقبلة بين ترامب وبايدن ستكون عبر الإنترنت، وذلك كإجراء وقائي بسبب إصابة "ترامب" بفيروس كورونا المستجد قبل أيام ودخوله المستشفى على إثرها.