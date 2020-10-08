مصرع شخصين صدمتهما سيارة بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما اليوم، بعد أن صدمت سيارة الدراجة البخارية التي كانا يستقلانها، بطريق "ههيا-أبو كبير"، بدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطريق "ههيا – أبو كبير"، ما أسفر عنه مصرع "محمد.ح. إ" 18 سنة، مُقيم بأبوكبير، وصديقه "أشرف.خ"، 18 سنة، مُقيم بالإبراهيمية.وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى أبوكبير المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.